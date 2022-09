EUA aplicam novas sanções ao Irão por entrega de drones à Rússia

Os Estados Unidos vão aplicar sanções contra a Guarda Revolucionária e várias empresas iranianas envolvidas na entrega de ‘drones’ de combate à Rússia para utilização no conflito na Ucrânia, divulgou esta quinta-feira o Departamento do Tesouro norte-americano.

As sanções têm como alvo principal a Guarda Revolucionária, corpo paramilitar do Irão, já alvo de várias medidas, em particular devido à questão nuclear iraniana, estando também na ‘lista negra’ norte-americana de “organizações terroristas”.

"Os Estados Unidos pretendem aplicar rigorosamente todas as nossas sanções contra a Rússia e o Irão e responsabilizar todos aqueles que, como o Irão, escolherem apoiar a Rússia na sua guerra de agressão contra a Ucrânia", sublinhou, citado no comunicado, o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson.

Várias empresas envolvidas na investigação, desenvolvimento e produção de ‘drones’, bem como a empresa iraniana encarregada de transportá-los para a Rússia, também são alvos diretos das sanções.

As sanções previstas referem-se, em particular, ao congelamento de todos os bens e propriedades detidos por estas empresas nos Estados Unidos e aumentam o risco das empresas internacionais que negociarem com os visados serem elas próprias sujeitas a sanções.

O Irão anunciou na segunda-feira que está a considerar comprar caças russos Sukhoi Su-35, de acordo com o responsável da Força Aérea Iraniana, o general Hamid Vahedi.