Dos selos às notas. Imagem da Isabel II desaparece do dia a dia dos britânicos

Com a morte de Isabel II, após 70 anos de reinado, e a ascensão ao trono de Carlos III, vários aspetos do quotidiano do Reino Unido vão sofrer alterações. A começar pelas notas e moedas que vão surgir com o rosto do novo Rei Carlos III, que substitui o perfil da rainha Isabel II.

A imagem de Carlos III também aparecerá em várias outras moedas usadas no Canadá, Austrália, Nova Zelândia e nalguns países das Caraíbas. O mesmo acontecerá nas ilhas do Canal de Jersey, Guernsey, na ilha de Man, bem como em Gibraltar, Santa Helena e nas Malvinas (Falkland, para os ingleses), ilhas e territórios controlados pela Coroa Britânica.

O mesmo vai acontecer nos selos britânicos e com as letras EIIR, acrónimo de Elisabeth II regina que passa a ser alterado, tal como, as insígnias usadas nos capacetes da polícia britânica.

Isabel II morreu, esta quinta-feira, aos 96 anos. Com a sua morte chega ao fim também o mais longo reinado de uma monarca em toda a história, um reinado de 70 anos. Sucede-lhe no trono britânico o filho mais velho, Carlos III.