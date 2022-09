De "Rottweiler" a Rainha Consorte. A ascensão de Camilla sob a sombra de Diana

Carlos e Diana separaram-se em 1992 e divorciaram-se em 1996. Diana culpou Camila, muitas vezes retratada como séria e desajeitada, por arruinar o seu casamento e Camila, agora com 75 anos, tem sido consistentemente comparada com a primeira esposa fotogénica de Carlos.

Quando a primeira esposa de Carlos, a popular e glamorosa Princesa Diana, morreu aos 36 anos num acidente de carro em Paris em 1997, a imprensa descreveu Camilla como a mulher mais odiada do Reino Unido, alguém que nunca poderia casar-se com Carlos, muito menos se tornar rainha.

Uma vez chamada de "Rottweiler" após a mulher que Carlos substituiu, Camilla, a segunda esposa do novo rei da Grã-Bretanha, pode nunca ter conquistado totalmente o público, mas agora é rainha consorte, com um título que poucos teriam considerado concebível há 25 anos.

Primeira reunião

Nascida Camila Shand em 1947 para uma família rica, seu pai era um comandante do exército e comerciante de vinhos que se casou com um aristocrata, foi educada na Inglaterra, Suíça e França.

Camila mudou-se para os círculos sociais que a colocaram em contacto com Carlos, que conheceu em um campo de polo no início da década de 1970.

"O mundo deles virou de cabeça para baixo e não acho que esteja realmente recuperado", disse Christopher Wilson, autor de um livro sobre o relacionamento do casal.

Diz a lenda que, nos primeiros dias, Camilla lembrou a Carlos que sua bisavó, Alice Keppel, era a amante de longa data de um ex-príncipe de Gales que se tornou rei Eduardo VII, tendo aparentemente perguntado: "Então o que você acha?"

O casal namorou por um tempo e o biógrafo Jonathan Dimbleby disse que Carlos tinha pensado em casamento na época, mas que se sentia muito jovem para dar um passo tão importante.

Enquanto seguia a sua carreira naval, Camilla casou-se com um oficial de cavalaria, o brigadeiro Andrew Parker Bowles. O casal teve dois filhos, Tom e Laura. Divorciaram-se em 1995.

“Três neste casamento”

Carlos casou-se com Diana em 1981. A cerimónia encantou não só o Reino Unido, mas o mundo inteiro. No entanto, apesar de ter dois filhos, William e Harry, a relação azedou alguns anos depois e o príncipe reacendeu o seu romance com a sua amante.

A profundidade do seu relacionamento foi exposta a um público chocado em 1993, quando uma transcrição de uma conversa secretamente gravada privada foi publicada nos jornais, com detalhes íntimos.

Numa famosa entrevista na televisão no ano seguinte, Carlos admitiu que havia retomado o seu relacionamento menos de seis anos depois de se casar com Diana, mas disse que foi apenas depois de o seu casamento ter terminado irremediavelmente.

No entanto, Diana apelidou Camila de "a Rottweiler" e culpou-a pela separação. Quando o seu relacionamento com Carlos ruiu, comentou em uma entrevista na televisão em 1995: "Éramos três neste casamento, então estava um pouco lotado".

Enquanto Diana trazia glamour para a sufocante Casa de Windsor com os seus vestidos brilhantes, muitos britânicos não conseguiam entender por que Carlos preferiria Camilla, uma amante do campo, geralmente fotografada usando um lenço e uma capa de chuva verde.

"Carlos foi tolo em arriscar tudo com Camilla", disse o príncipe Philip, marido de Isabel II, em uma carta a Diana. "Eu não posso imaginar ninguém em seu juízo perfeito deixando você para Camila".

No entanto, pessoas próximas de Carlos dizem que Camilla lhe proporcionou uma fuga dos seus rígidos deveres reais e educação recebida no palácio, como ninguém mais fez.

Após o colapso do seu casamento com Diana, diz-se que ele comprou um anel de diamante e um cavalo, e enviou-lhe buquês de rosas vermelhas todos os dias.

"Não havia dúvida de que eles se amavam: em Camilla Parker Bowles, o príncipe encontrou o calor, a compreensão e a firmeza que ele sempre desejou e que nunca tinha sido capaz de conhecer mais ninguém", escreveu Dimbleby em sua biografia autorizada.

"A relação deles... mais tarde seria retratado simplesmente como uma questão de mau gosto. Para o príncipe, no entanto, era uma fonte vital de força para um homem que tinha sofrido além das palavras por um fracasso pelo qual invariavelmente se culpou".

“Imagem renovada”

Após a morte de Diana, conselheiros reais, encarregados de reconstruir a reputação manchada da família real agredida por anos de histórias negativas sobre infidelidades na imprensa, também lentamente começaram a tarefa de integrar Camila em um papel mais público.

A primeira aparição pública do casal foi numa festa de aniversário da irmã de Camila no Ritz Hotel, em Londres, em 1999 e em 2005 casaram-se.

Jornais de tabloides que antes eram altamente críticos agora esbanjam elogios sobre Camila.

"Ninguém finge que era fácil para a Duquesa da Cornualha seguir Diana. Mas com dignidade calma, humor fácil e compaixão visível, ela aceitou o desafio. Ela é, muito simplesmente, o rock de Carlos", escreveu o Daily Mail em seu editorial em fevereiro de 2022.

O mesmo jornal, quase 17 anos antes do dia em que Carlos e Camila anunciaram o noivado, havia dito: "Então o público agora está a fim de perdoar a maneira miserável como Diana foi tratada? ... O que eles estão errados, no entanto, é permitir que Camilla seja conhecida como Sua Alteza Real, o mesmo título que foi tão impiedosamente despojado de Diana após seu divórcio".

Camila, no entanto, nunca conquistou plenamente o carinho público.

De acordo com um rastreador regular de pesquisas do YouGov, em maio de 2022, apenas 20% dos entrevistados achavam que ela deveria ser rainha, enquanto 39% achavam que ela deveria receber o título de princesa consorte. No entanto, uma pesquisa do Daily Mail depois de a Rainha dar o apoio para se tornar rainha consorte sugeriu que 55% apoiavam esse movimento contra 28% que se opunham.

Embora muitos britânicos não tenham perdoado o papel que ela desempenhou no rompimento do casamento de Carlos e Diana, o príncipe Harry indicou que não era o caso dele e de seu irmão mais velho.

"Para ser honesto com você, ela sempre foi muito próxima de Guillermo e de mim", disse Enrique em uma entrevista por ocasião de seu aniversário de 21 anos em 2005. "Ela não é a madrasta malvada".