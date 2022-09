Carlos III é proclamado rei no sábado

Veja também:

Carlos III vai ser formalmente proclamado rei de Inglaterra no sábado, às 11h00, a partir das das varandas do Palácio de St. James, em Londres, anunciou o Palácio de Buckingham.

O sucessor de Isabel II, que morreu na quinta-feira, vai ser proclamado Rei no Conselho de Adesão, o organismo responsável pelo processo formal de que fazem parte figuras do Governo e conselheiros privados.



“O Conselho de Adesão será seguido pela Proclamação Principal, que será lida às 11h00 da varanda com vista para o Friary Court, no Palácio de St. James", refere o comunicado da família real britânica.



Uma hora mais tarde, a proclamação será lida no Royal Exchange. "Outras proclamações serão lidas na Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales ao meio-dia de domingo".

"Em reconhecimento ao novo Soberano, as bandeiras serão hasteadas a pleno mastro desde o momento da proclamação principal no Palácio de St. James até uma hora após as proclamações na Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, após o que as bandeiras voltarão a meio mastro em luto pela morte da Rainha", refere o Palácio de Buckingham.

Carlos III deixou esta sexta-feira de manhã o Castelo de Balmoral, na Escócia, onde morreu a rainha mãe, e tem um discurso à nação marcado para as 18h00 e uma reunião com a primeira-ministra, Liz Truss.

Em homenagem a Isabel II, foram tocadas esta sexta-feira 96 badaladas nas nas igrejas britânicas. Uma badalada por cada ano de vida da rainha.