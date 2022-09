O verão de 2022 foi o mais quente já registado na Europa, de acordo com o serviço sobre mudanças climáticas do programa europeu "Copernicus", o Programa de Observação da Terra da União Europeia.

As temperaturas médias foram "as mais altas, tanto para o mês de agosto como para todo o verão", superando nos três meses em 0,4 graus Celsius as temperaturas de 2021, que já eram o recorde anterior.



As temperaturas estiveram "cerca de 1,34 graus acima da média de 1991-2020 para a estação [verão]".



Somente para o mês de agosto, as temperaturas foram "de longe as mais altas" registadas, "com 1,72°C acima da média de 1991-2020".

"Uma série intensa de ondas de calor em toda a Europa, juntamente com condições de seca incomuns, levou a um verão de extremos, com temperaturas recordes, secas e incêndios", adiantou a responsável científica do instituto europeu.

"Secas e incêndios em muitas partes da Europa afetaram a sociedade e a natureza de várias maneiras", observou.