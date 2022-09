Taiwan recebe visita de sexta delegação norte-americana no espaço de um mês

A delegação que aterrou hoje em Taipé é bipartidária e composta por oito membros do Congresso dos Estados Unidos. Eles devem reunir hoje com a líder de Taiwan, Tsai Ing-wen.

Pequim vê as visitas de alto nível à ilha como uma interferência nos assuntos internos do país e um reconhecimento de facto da soberania de Taiwan, reagindo com agressividade.

Os recentes exercícios militares da China foram vistos por analistas como um ensaio para uma futura ação militar contra a ilha. Os líderes militares dos EUA dizem que uma invasão chinesa pode ocorrer nos próximos anos.

Após a viagem de Pelosi, um senador dos EUA e outra delegação do Congresso visitaram Taiwan. Também os governadores dos estados de Arizona e de Indiana fizeram visitas com foco na indústria dos `chips` semicondutores. Taiwan é o maior produtor do mundo daqueles componentes, essenciais no fabrico de alta tecnologia.

China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas. Pequim considera Taiwan parte do seu território e ameaça a unificação através da força, caso a ilha declare formalmente a independência.

Os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com Taipé em 1979, passado a reconhecer Pequim como o único governo legítimo de toda a China. Washington continua, no entanto, a ser o principal fornecedor de armas e aliado da ilha.