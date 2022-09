Rei Carlos III sucede à rainha Isabel II

A sucessão daquela que foi a monarca com mais tempo no trono, mais de 70 anos, já estava a ser preparada de forma oficiosa nos últimos meses.

A decisão de que seria o príncipe Carlos a assumir o trono foi tomada em 2018, quando os representantes dos 53 países-membros da Commonwealth aprovaram, numa reunião à porta fechada realizada no Castelo de Windsor, o pedido feito na quinta-feira pela monarca britânica.

O próximo inquilino do palácio de Buckingham poderá reinar com o nome de Carlos III, sendo o primeiro Carlos em vários séculos a ser coroado rei. O último morreu em 1685.

O até agora príncipe Carlos será o sucessor da rainha Isabel II, no trono britânico. Aos 73 anos, o herdeiro e filho mais velho de Isabel e Filipe vai liderar os destinos da coroa no Reino Unido.

O jornalista Robert Jobson, especialista neste tema, revelou que foi feita uma "transição constitucional não oficial", em que a rainha permaneceu como chefe de Estado, mas o príncipe Carlos assumiu mais deveres públicos importantes.

Nos últimos meses, foram vários os eventos em que o príncipe Carlos representou a monarca, como foi o caso do Remembrance Day e da cimeira climática promovida pela ONU (COP26), em novembro.

Também esteve presente na cerimónia da Commonwealth (organização que congrega Estados e territórios que integraram no passado o império colonial britânico), em março, e na missa de Páscoa, em abril, ou na abertura oficial do parlamento britânico, que ocorreu este mês.

Carlos esperou décadas para se tornar rei e é o herdeiro mais antigo da história britânica.

Abre-se agora um novo capítulo na vida do filho mais velho de Isabel II. Tornar-se-á monarca do Reino Unido e de 14 reinos da Commonwealth, do Canadá à Austrália, e permitirá que ele responda a uma pergunta que o acompanha há décadas: depois de uma vida inteira de intervenções na vida pública, que tipo de rei ele será?