Poderoso tufão Hinnamnor varre partes da Coreia do Sul e provoca 10 mortos

Um poderoso tufão que atingiu a Coreia do Sul esta semana provocou pelo menos 10 mortos, inlcuindo sete pessoas que morreram afogadas num parque de estacionamento subterrâneo na cidade de Pohang.

O tufão Hinnamnor atingiu a região sul do país, um dos grandes centros industriais da Coreia do Sul, na terça-feira à noite. Mais de dez foram dadas como desaparecidas nas horas seguintes.

Duas pessoas que ficaram mais de 12 horas presas no mesmo parque subterrâneo do complexo de apartamentos em Pohang, cidade costeira a cerca de 270 quilómetros de Seul, foram resgatadas com vida.

Os dois sobreviventes, um homem de 39 anos e uma mulher de 52 anos, foram salvos depois de passarem mais de 12 horas agarrados a canos. Ambos estão bem de saúde, indicaram as autoridades sul-coreanas.

No total, estavam confirmados esta quinta-feira 10 mortos e dois desaparecidos após a passagem daquele que é, possivelmente, um dos tufões mais poderosos a algum dia atingir a Coreia do Sul.

O Hinnamnor desvatou largas partes das cidades industriais de Pohang, Gyeongju e Ulsan, com fortes ventos e chuvas torrenciais que afetaram milhares de pessoas.