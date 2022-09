Pelo menos 14 mortos e 26 desaparecidos em naufrágio na Amazónia

Pelo menos 14 pessoas morreram e 26 estão desaparecidas depois de um barco se ter afundado hoje de manhã na zona da foz do rio Amazonas no norte do Brasil, segundo fontes oficiais.

Cerca de 70 pessoas estavam no barco e até ao início da tarde apenas 30 foram resgatadas vivas, segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado do Pará.

O barco, que não tinha licença para transportar passageiros, viajava entre a cidade de Camará, no arquipélago de Marajó, e a capital regional, Belém.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, citado pelo portal de notícias brasileiro G1, o naufrágio ocorreu perto da praia da Saudade na ilha de Cotijuba, cerca das 09:30 locais (mais quatro horas em Lisboa).

A possível causa do naufrágio não foi divulgada.

Segundo relatos de moradores, corpos de pessoas que se afogaram chegaram a uma das praias da ilha e também foram retirados da água por moradores locais.

A Secretaria de Saúde de Belém (Sesma) está a prestar atendimento aos resgatados.

"O Serviço Atendimento Móvel Urgência (Samu) está na área, por meio da 'ambulancha' e das ambulâncias, ajudando no resgate das vítimas do acidente. A Sesma ainda não tem informações sobre a quantidade de vítimas deste acidente", informou em nota, citada pelo G1.

Vídeos a circular nas redes sociais mostram relatos de algumas pessoas resgatadas dizendo que a embarcação se afundou totalmente com as pessoas no seu interior.

"A hélice parou no meio da baía [do Marajó] e o comandante alertou para ninguém se desesperar, mas a lancha começou a afundar do nada e as pessoas começaram a pular da lancha. Tinha muito idoso e criança na lancha ", relatou um dos passageiros.