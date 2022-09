Morte de Isabel II. Cavaco elogia exemplo de serviço num "reinado impar"

O antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, prestou homenagem à Rainha Isabel II, que morreu esta quinta-feira, enaltecendo o seu "sentido de dever e serviço" ao longo de um "reinado ímpar", cujo exemplo "deve guiar todos os que exercem funções públicas".

"Neste momento histórico e de grande pesar, presto a minha homenagem a Isabel II, cujo exemplo de dedicação e serviço deve guiar todos os que exercem funções públicas", pode ler-se numa nota assinada por Cavaco Silva enviada à agência Lusa, poucas horas depois do anúncio da morte da monarca britânica.

Para o antigo chefe de Estado português, "a partida da Rainha Isabel II, no fim de um reinado ímpar em transformações sociais, económicas e políticas na Europa e no Mundo", é um momento para se refletir "sobre o sentido profundo de serviço que marcou a sua vida, em que relevou uma notável sabedoria".

Segundo Cavaco Silva, "impressiona o sentido de dever e de serviço de uma soberana que, até ao último dia da sua vida, exerceu com extraordinária dignidade as suas funções", recordando que o seu último ato oficial foi o "exercício do seu poder mais importante, o de convidar uma nova primeira-ministra a formar Governo".