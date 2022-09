Médicos "preocupados" com saúde da rainha Isabel II. Família reunida

Os médicos da Rainha Isabel II de Inglaterra estão "preocupados" com o estado de saúde da monarca, embora garantam que esta continua "confortável" e sob supervisão médica no castelo de Balmoral, na Escócia.

"Após nova avaliação esta manhã, os médicos da Rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendam que se mantenha sob supervisão médica", é indicado pelo Palácio.

Ao contrário do que sempre aconteceu, foi em Balmoral, na Escócia, que a Rainha de Inglaterra empossou a nova primeira-ministra de Inglaterra, Liz Truss, esta semana, após a conservadora ter vencido as eleições internas do partido convocadas na sequência da demissão de Boris Johnson.

Isabel II, atualmente com 96 anos, tem sofrido de problemas de mobilidade nos últimos meses, tendo cancelado vários eventos agendados para esse período por questões de saúde.

Com as notícias a aumentar os receios pela situação da Rainha, os seus familiares mais próximos estão já a caminho de Balmoral, incluindo Carlos, o Príncipe de Gales e Camila, a Duquesa de Cornwall, avançou o jornal "The Independent" ao início da tarde. Os duques de Sussex, Harry e Meghan Markle, tal como William, duque de Cambridge, também se deslocaram para a Escócia. A duquesa de Cambridge ficou em Windsor com os filhos, já que a princesa Charlotte e o príncipe Louis estão agora no seu primeiro dia de escola.

No Twitter, a primeira-ministra britânica manifestou preocupação com o estado de saúde da Rainha. "Os meus pensamentos - e os pensamentos do povo de todo o nosso Reino Unido - estão com Sua Majestade a Rainha e a sua família neste momento", escreveu Liz Truss.

[em atualização]