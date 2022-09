Médicos de Isabel II dizem-se "preocupados" com estado de saúde da rainha

A informação foi avançada pelo Palácio de Buckingham, num comunicado partilhado nas redes sociais esta quinta-feira, no qual refere que a família próxima da Rainha, incluindo o Príncipe Carlos, já foram informados da situação.

Os médicos da Rainha Isabel II de Inglaterra estão "preocupados" com o estado de saúde da monarca, embora garantam que esta continua "confortável" e sob supervisão médica no castelo de Balmoral, na Escócia.

"Após nova avaliação esta manhã, os médicos da Rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendam que se mantenha sob supervisão médica", é indicado pelo Palácio.

Ao contrário do que sempre aconteceu, foi em Balmoral, na Escócia, que a Rainha de Inglaterra empossou a nova primeira-ministra de Inglaterra, Liz Truss, esta semana, após a conservadora ter vencido as eleições internas do partido convocadas na sequência da demissão de Boris Johnson.

Isabel II, atualmente com 96 anos, tem sofrido de problemas de mobilidade nos últimos meses, tendo cancelado vários eventos agendados para esse período por questões de saúde.

Com as notícias a aumentar os receios pela situação da Rainha, os seus familiares mais próximos estão já a caminho de Balmoral, avançou o jornal "The Independent" ao início da tarde, incluindo o Príncipe de Gales e a Duquesa de Cornwall e os duques de Cambridge.

[em atualização]