Marcelo não sentiu desconforto com "comício" de Bolsonaro. "Era incompreensível faltar"

O desfile que Bolsonaro tornou num comício da sua candidatura presidencial não deixou Marcelo “desconfortável” e num encontro com a comunidade portuguesa em Taguatinga, na Associação Portuguesa de Brasília, o Presidente disse mesmo que sentiu orgulho “quando vi nas avenidas as bandeiras de Portugal desde a fundação até ao momento em que o Brasil se separou de Portugal”.

Foi a segunda vez em poucas horas que o Presidente da República justificou a presença nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil.

Na Associação Portuguesa de Brasília, que já recebeu dois primeiro-ministros e dois Presidentes da República, está agora mais uma placa com o nome do Presidente Marcelo, que já prometeu voltar já em Janeiro. “Nós vamos ver-nos muitas mais vezes. Eu tenciono vir a Brasília no dia 1 de janeiro, como é natural” para a posse do novo presidente brasileiro.

Marcelo sublinhou o carácter "único" do processo de independência no Brasil e voltou a dizer que a relação entre os dois países é “imparável”.

Esta quinta-feira o Presidente da República participa em nova comemoração do Dia da Independência, desta vez no Congresso. Marcelo discursa na sessão solene no plenário dos deputados, uma sessão que conta também com a presença do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.