​Isabel II. 10 frases que marcaram 70 anos de reinado

“Foram as mulheres que inspiraram gentileza e cuidado no duro progresso da humanidade”. 1966, discurso de Natal

“Foi com sinceridade que jurei servir-vos, tal como muitos e vós juraram servir-me a mim. Ao longo de toda a minha vida, e com todo o meu coração, esforçar-me-ei para ser digna da vossa confiança. 1953, discurso feito no dia da coroação

“Não é um ano que recordarei com puro prazer. Nas palavras de um dos meus correspondentes mais simpáticos, acabou por ser um annus horribilis”. Discurso por ocasião do seu jubileu de 40 anos no trono, em 1992, ano em que se divorciaram três filhos

“Quero prestar homenagem à Diana. Era uma mulher excecional e dotada. Nos bons e maus momentos, nunca perdeu a capacidade de sorrir e rir, nem de inspirar os outros com o seu calor e a sua alegria. Admirava e respeitava-a – pela sua energia e dedicação aos outros, e especialmente pela devoção aos seus dois rapazes”. 1997, discurso feito por ocasião da morte de Diana, Princesa de Gales

“O meu marido tem sido a minha força e o meu apoio todos estes anos, e tenho para ele uma dívida maior do que ele alguma vez reivindicaria". 1997, nos 50 anos do casamento com Filipe

“Ao recordar o sofrimento atroz de ambos os lados, reconhecemos o quão preciosa é a paz que edificamos na Europa desde 1945”. 2004, durante uma visita à Alemanha

“Sua Santidade, a vossa presença aqui hoje recorda-nos da nossa herança cristã comum e das contribuições do Cristianismo para a promoção da paz no mundo e para o desenvolvimento social e económico dos países menos ricos no mundo. Estamos conscientes da contribuição da Igreja Católica Romana, em particular do seu ministério em favor dos mais pobres e desfavorecidos da sociedade, o seu cuidado pelos sem-abrigo e pela educação fornecida pela sua grande rede de escolas”. 2010, discurso feito durante a visita de Bento XVI ao Reino Unido

“Juntos estamos a lidar com esta doença e quero assegurar-vos que, se permanecermos unidos e decididos, vamos ultrapassá-la. Deve confortar-nos saber que, apesar de podermos ter de aguentar mais, dias melhores hão de regressar: voltaremos a estar com os nossos amigos, voltaremos a estar com as nossas famílias, voltaremos a encontrar-nos”. Abril de 2020, no início da pandemia de Covid-19