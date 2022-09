"Dedicação longa e inabalável". Reações à morte da Rainha Isabel II

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse hoje estar "profundamente triste" com a morte da rainha Isabel II, prestando uma homenagem à sua "dedicação longa e inabalável" em servir o seu povo.

"Estou profundamente triste com o falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II [Isabel II], Rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Estendo as minhas sinceras condolências à sua família enlutada, ao Governo e ao seu povo e à Comunidade das Nações mais ampla", disse Guterres em comunicado.

Com o reinado mais longo do Reino Unido, a rainha "era amplamente admirada pela sua graça, dignidade e dedicação em todo o mundo", disse Guterres.

O secretário-geral das Nações Unidas considerou que Isabel II foi uma "presença tranquilizadora" ao longo de décadas de "mudanças radicais, incluindo a descolonização da África e da Ásia e a evolução da 'Commonwealth'".

Em comunicado, o ex-primeiro-ministro português recordou ainda as duas visitas que a rainha fez à sede da ONU em Nova Iorque, declarando que a monarca "era uma boa amiga das Nações Unidas".

"Ela estava profundamente comprometida com muitas causas beneficentes e ambientais e falou de forma comovente aos delegados nas negociações climáticas da COP26 - cimeira mundial do clima - em Glasgow", observou António Guterres.

"Gostaria de prestar homenagem à rainha Isabel II pela sua dedicação longa e inabalável em servir o seu povo. O mundo se lembrará por muito tempo da sua devoção e liderança", conclui o secretário-geral da ONU.

A rainha Isabel II morreu hoje aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, foi anunciado através da rede social Twitter da família real.

“A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O Rei e a Rainha Consorte permanecerão em Balmoral esta noite e voltarão a Londres amanhã [sexta-feira]”, acrescenta a mensagem, numa referência a Carlos e Camila.

A notícia foi conhecida após membros próximos da família real terem viajado subitamente para Balmoral para estar com a rainha após um comunicado dando conta da preocupação dos médicos com o estado de saúde da monarca de 96 anos.

Boris Johnson: "Este é o dia mais triste"

O antigo primeiro-ministro britânico relembra o sorriso da rainha Isabel II, "em vários aspectos a melhor monarca da nossa história".

Boris Johnson escreveu numa mensagem publicada no Twitter que este é "o dia mais triste" para o Reino Unido, o dia em que se despedem da rainha com o maior reinado da sua história.









Barack Obama: “Nossos pensamentos estão com sua família e o povo do Reino Unido neste momento difícil"





Charles Michel destaca“a importância dos valores” legados pela rainha Isabel II a “um mundo moderno com o seu serviço ecompromisso”

“Como muitos de vocês, a Michelle e eu estamos gratos por ter testemunhado a liderança dedicada de Sua Majestade, e estamos impressionados com seu legado de serviço público incansável e digno”, lamentou Barack Obama numa publicação no Twitter. “Nossos pensamentos estão com sua família e o povo do Reino Unido neste momento difícil", acrescentou.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, destacou “a importância dos valores” legados pela rainha Isabel II a “um mundo moderno com o seu serviço e compromisso”, no dia em que faleceu a monarca.

“Os nossos pensamentos estão com a família real e todos aqueles que choram a rainha Isabel II no Reino Unido e em todo o mundo. Nunca deixou de nos mostrar a importância de valores duradouros num mundo moderno com o seu serviço e compromisso”, escreveu Michel no Twitter.

Roberta Matsola “poucos moldaram a história global como a rainha Isabel II”

Também a presidente do Parlamento europeu, Roberta Matsola, recorreu à mesma rede social para afirmar que “poucos moldaram a história global como a rainha Isabel II”.

“O seu compromisso inquebrável com o dever e o serviço foi um exemplo para todos. O mundo chora com o seu povo no Reino Unido e além. Era verdadeiramente a rainha Isabel ‘a Grande’. Que descanse em paz”, escreveu Matsola.

Zelensky expressa sinceras condolências por “perda irreprável”

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou hoje as mais “sinceras condolências” em nome do povo ucraniano pela “perda irreparável” que representa a morte da rainha Isabel II.

Numa publicação na rede social Twitter, o presidente ucraniano disse que “foi com profunda tristeza” que soube da morte da monarca britânica.

Em nome do povo ucraniano, Volodymyr Zelensky expressa as sinceras condolências à família real, a todo o Reino Unido e aos países da Commonwealth por esta “perda irreparável”.

“Os nossos pensamentos e orações estão convosco”, disse.

Macron relembra "uma amiga da França"

O Presidente francês, Emmanuel Macron, publicou numa mensagem no Twitter que a Rainha Isabel II "encarnou a continuidade e unidade da nação britânica durante mais de 70 anos".

"Lembro-me dela como uma amiga da França, uma rainha bondosa que deixou uma impressão duradoura no seu país e no seu século", escreveu Macron.