D. Duarte: Morte de Isabel II não é "momento de tristeza, é de saudade"

D. Duarte Pio de Bragança não reage com tristeza à morte de rainha Isabel II, mas sim com "saudade".

À Renascença, o chefe da Casa Real Portuguesa diz que quando "alguém que entrega a sua alma a Deus e tem uma vida realizada" morre, não é um momento triste.

D. Duarte recorda dois momentos em que esteve com a rainha Isabel II e recorda "uma senhora com grande sentido de humor e com uma presença e uma força cultural e política inglesa".

"Ela sabia de tudo", conta.

O chefe da Casa Real realça a importância de Isabel II durante o conflito da Segunda Guerra Mundial e a presença da monarquia nos restantes Estados da Commonwealth.

Sobre o novo rei Carlos III, D. Duarte acredita que o novo monarca vai tentar "influenciar a Inglaterra" de forma mais explícita, em temas como a ecologia e da cultura.