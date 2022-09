Marcelo acabou por assistir a “comício” de Bolsonaro no desfile da independência

Desde muito cedo que as bancadas ao longo da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, começaram a encher-se de apoiantes de Bolsonaro, vestidos com as cores da bandeira do Brasil, verde e amarela, os tons que Bolsonaro se apropriou. Estava tudo pronto para um comício de apoio ao Presidente que se recandidata a um novo mandato nas eleições de 2 de outubro.

Marcelo Rebelo de Sousa assistiu a tudo isto, na primeira fila ao lado de Bolsonaro e de um empresário que esteve preso e garante que se Lula vencer as eleições vai “aplicar um golpe de Estado”. O clima no Brasil é muito tenso. Ao longo de cerca de duas horas que durou o desfile, os apoiantes de Bolsonaro gritaram palavras de ordem de apoio ao Presidente e recandidato e de crítica ao adversário Lula da Silva, que segue na frente nas sondagens, como “A nossa bandeira jamais será vermelha”, “Lula ladrão, o seu lugar é na prisão” ou “Não é mole não, o Bolsonaro é o dono da nação”. Da tribuna, Marcelo diz que não escutou nada. “Da tribuna não ouvia as palavras de ordem, vi as tribunas cheias de brasileiros”.

Perante a insistência dos jornalistas, o Presidente garantiu que não se sentiu desconfortável e que está “a representar Portugal num momento histórico, fosse qual fosse o Presidente", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, questionado pelos jornalistas no final do desfile, em Brasília. “Venho aqui num momento histórico, e não é histórico por haver uma eleição, mas porque são os 200 anos de independência do Brasil”, sublinhou. O Presidente garantiu ainda que a campanha dura um mês, e que a história de um país dura muito mais. “O que ficou para a história é que um Presidente português esteve nos 200 anos da independência do Brasil”, frisou. “Portugal tem relações com ditaduras e democracias” Na tentativa de explicar porque decidiu vir ao Brasil em plena campanha eleitoral, Marcelo recuou no tempo para lembrar como foi há 100 anos, e questionado sobre se estava a falar de uma ditadura militar, o Presidente garantiu que “Portugal tem relações diplomáticas com ditaduras e com democracias”. “Eu convidei chefes de Estado independentemente dos regimes serem parecidos ou não. O que interessa é que há um milhão de portugueses no Brasil e 250 mil brasileiros a viver em Portugal. E lá continuam independentemente de quem é o presidente”, rematou Marcelo Rebelo de Sousa.