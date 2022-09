Tribunal Constitucional de Angola rejeita impugnação pedida pela UNITA

O Tribunal Constitucional de Angola rejeitou o recurso da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), principal partido da oposição, contra o resultado das eleições gerais de 24 de agosto, que deram a vitória ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) de João Lourenço.

Numa decisão emitida na noite de segunda-feira, o tribunal descartou o pedido de providência cautelar apresentado pela UNITA, que queria a anulação do resultado das eleições.

A UNITA alegava que os dados da contagem de votos na sua posse não coincidiam com os aprovados pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE), referindo discrepâncias de mais de 500 mil votos e apontando que 347 mil lhe foram subtraídos, o que alteraria os resultados anunciados pela CNE a seu favor.

Segundo o Constitucional, a interposição desta medida cautelar apresenta uma "manifesta falta de fundamento" e, por esse motivo, "a pretensão não pode ser estimada".

Esta decisão não pode ser alvo de apelo, pelo que se confirmam os resultados publicados pela CNE a 29 de agosto, que atribuíram a vitória ao MPLA, liderado pelo Presidente do país, João Lourenço, de 68 anos.

A UNITA mantém que é a vencedora das eleições, com o líder do partido, Adalberto Costa Júnior, de 60 anos, a realçar o argumento da diferença nas contagens numa mensagem partilhada no Twitter ontem à noite.