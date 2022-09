Rússia compra armas à Coreia do Norte, denunciam EUA

A Rússia está a comprar armas à Coreia do Norte para utilizar na guerra contra a Ucrânia, indica um relatório dos serviços secretos dos Estados Unidos.

Foi revelado por fontes oficiais americanas que esta aquisição de artilharia se deverá manter com o prolongar da guerra. Acrescentam que este dado revela uma “severa escassez de equipamento” por parte das Forças Armadas russas.

Após esta informação ter sido divulgada pelo jornal "The New York Times", o Ministério da Defesa ucraniano pronunciou-se no Twitter.