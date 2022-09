Rainha indigita Liz Truss primeira-ministra do Reino Unido

De acordo com a BBC, a nova líder do Partido Conservador foi recebida esta manhã pela monarca no Castelo de Balmoral, na Escócia. Entretanto, Liz Truss já segue na viagem de regresso para Londres, onde é esperado que, durante a tarde, se dirija à nação.

No discurso em frente ao n.º 10 da Downing Street, é esperado que a nova chefe do executivo britânico nomeie os membros que vão constituir o novo governo do Reino Unido.

Ao longo dos próximos dias, Liz Truss já tem alguns desafios pela frente, esperando-se que acelere um eventual plano de combate à inflação que se vive na Europa, nomeadamente no capítulo da crise energética.

Segundo as expectativas da BBC, as faturas da energia das famílias britânicas poderão ser congeladas, aos preços atuais, durante 18 meses, cobrindo este inverno e o do próximo ano.

A ministra dos Negócios Estrangeiros cessante, de 47 anos, será a terceira mulher primeira-ministra do Reino Unido, após Margaret Thatcher e Theresa May, e a quarta política a ocupar o cargo em seis anos.

