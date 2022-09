Peritos da ONU pedem perímetro de segurança na central de Zaporíjia

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) apela ao "estabelecimento imediato de uma zona de proteção e segurança nuclear" na central de Zaporíjia. A fábrica tem estado sob fogo cerrado entre as tropas ucranianas e russas.

"Enquanto não houver um final do conflito e o restabelecimento de condições estáveis, há uma necessidade urgente de medidas provisórias para prevenir que aconteça um desastre nuclear, dados os danos da estrutura causados pelos meios militares", escreve a AIEA, num relatório publicado esta terça-feira.

O documento sintetiza as conclusões da agência da ONU sobre as condições de funcionamento e de segurança de algumas das centrais nucleares ucranianas, ativas ou não, ameaçadas pela guerra, entre as quais a de Zaporíjia, Chernobyl, Rivne, Khmelnytskyy e Sul da Ucrânia.

Em relação à central nuclear de Zaporíjia, os peritos afirmam que, "desde abril, houve uma série de acontecimentos que comprometeram significativamente os sete pilares": integridade da estrutura, segurança, condições de trabalho, fornecimento de energia, cadeias de logística, monitorização de radiação e resposta de emergência e ainda a eficácia das comunicações com o regulador.