"Juntos podemos enfrentar a tempestade", diz nova primeira-ministra britânica

Economia, energia e saúde. Estas são as três prioridades enunciadas por Liz Truss, no seu primeiro discurso como primeira-ministra britânica, à porta do n.º 10 da Downing Street, em que declarou: "juntos podemos enfrentar a tempestade".

Desse modo, a primeira das três prioridades enunciadas passa pela redução da carga fiscal. "Tenho um plano determinado para o crescimento da economia através da redução de impostos e reformas, para recompensar o trabalho e motivar o crescimento e investimento das empresas".

Perante a "crise energética causada pela guerra de Putin", Liz Truss promete que o novo Governo do Reino Unido irá "pôr mãos à obra para ter a certeza de que as pessoas não enfrentam faturas de energia insustentáveis". "Esta semana, irei tomar medidas sobre as faturas e para assegurar o futuro fornecimento de energia".

Por último, a primeira-ministra britânica colocou a tónica no sistema nacional de saúde: "Garantirei que as pessoas conseguem ter as consultas e os serviços do NHS [National Health System] de que precisam. Irei construir uma base sólida para os nossos serviços de saúde".