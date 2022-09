Juiz aceita que perito supervisione documentos recolhidos da casa de Trump

A decisão da magistrada, que confere uma pequena vitória à equipa de Trump, surgiu apesar das fortes objeções do Departamento de Justiça, que advogou não haver a necessidade de um especialista jurídico externo, em parte porque as autoridades já haviam concluído a revisão de documentos potencialmente privilegiados.

Os advogados de Trump argumentaram que um perito externo é necessário para garantir uma revisão independente dos registos feitos durante as buscas à mansão do republicano.

"O Tribunal está ciente de que as restrições a processos criminais são desfavoráveis, mas considera que essas circunstâncias sem precedentes exigem uma breve pausa para permitir uma revisão neutra de terceiros para garantir um processo justo com salvaguardas adequadas", decidiu a magistrada, indicada para cargo quando Trump ainda era presidente.

A 8 de agosto, agentes do FBI revistaram a propriedade de Trump, em Mar-a-Lago, na Florida, removendo dezenas de caixas com documentos classificados, alguns não apenas marcados como ultrassecretos, mas também "informações compartimentadas confidenciais", de acordo com um relatório do que foi levado.

A operação do FBI foi motivada por possíveis violações de Trump da Lei de Registos Presidenciais, que exige que todos os ocupantes da Casa Branca devolvam documentos presidenciais assim que deixarem o cargo.

Os agentes que revistaram a mansão do republicano encontraram dezenas de pastas vazias marcadas como confidenciais. O inventário não indica o motivo para as pastas estarem vazias ou o que poderá ter acontecido com os documentos em falta.