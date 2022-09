EUA anunciam teste com míssil intercontinental e informam Moscovo

Os Estados Unidos da América (EUA) anunciaram hoje que vão testar na quarta-feira um míssil balístico intercontinental (ICBM), uma revelação pouco habitual e destinada a evitar um agravamento das tensões com a Rússia em pleno conflito na Ucrânia.



Este teste do míssil Minuteman III não armado terá lugar amanhã [quarta-feira], na manhã de 07 de setembro, a partir da base aérea de Vandenberg, na Califórnia", indicou o general Pat Ryder, porta-voz do Pentágono (Departamento de Defesa norte-americano), em declarações aos 'media'.

"Trata-se de um teste de rotina que estava previsto há algum tempo, e que como os anteriores testes vai validar e verificar a eficácia e grau de preparação do sistema", acrescentou.

"Os Estados Unidos notificaram antecipadamente o Governo russo", sublinhou o porta-voz.

Os EUA não anunciam habitualmente os seus testes com mísseis ICBM.

O último teste do Minuteman III, um míssil equipado com uma ogiva e que em contexto de guerra pode transportar uma bomba nuclear, foi adiado por duas ocasiões. Seria efetuado com sucesso em 16 de agosto.

O Minuteman III, operacional desde há 50 anos, é o único míssil terra-ar do arsenal nuclear dos Estados Unidos desde 2005.

Foi instalado em silos de lançamento e distribuídos por três bases militares norte-americanas no Wyoming, Dakota do Norte e Montana (norte dos Estados Unidos).

Os mísseis Trident, lançados a partir do mar, são transportados por submarinos norte-americanos, enquanto as bombas nucleares são transportadas por bombardeiros estratégicos.