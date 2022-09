Esfaqueamentos no Canadá. Encontrado morto um dos suspeitos

Um dos dois irmãos suspeitos de esfaqueamentos em massa que resultaram em 10 mortos e 18 feridos no Canadá foi encontrado morto.

O corpo de Damien Sanderson foi encontrado na segunda-feira, na comunidade indígena remota de James Smith Cree Nation, onde vivia grande parte das vítimas do ataque de domingo à noite.

Um agente da polícia local citado pelos media diz que nada parece indicar que os ferimentos de Damien, de 31 anos, tenham sido autoinfligidos, mas não avançou mais detalhes.

Damien e Myles Sanderson foram formalmente acusados na segunda-feira pela série de esfaqueamentos, que ocorreram em 13 locais daquela reserva indígena e na aldeia vizinha de Weldon, na cidade de Saskatoon.

Segundo a polícia, algumas das vítimas seriam alvos específicos do ataque; as restantes terão sido atacadas de forma aleatória.

Os esfaqueamentos marcam um dos ataques mais mortíferos da história moderna do Canadá.



As autoridades estão agora a investigar se Myles terá matado o irmão no rescaldo do atentado, enquanto continua em marcha uma operação de larga escala para capturar o suspeito.