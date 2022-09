UE prepara pacote de apoios. "Putin está a usar energia como arma, mas UE vai prevalecer"

Ursula Von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, anunciou esta segunda-feira que o seu executivo está a preparar uma série de propostas "para ajudar as famílias e as empresas mais vulneráveis a lidar com os elevados preços da energia".

O anúncio foi feito no Twitter, numa publicação em que a chefe da Comissão acusou o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, de "usar a energia como arma".