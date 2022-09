Truss ou Sunak? Longa espera por sucessor de Boris Johnson termina esta segunda-feira

O reino Unidos - e o mundo - vai saber esta segunda-feira quem sucede a Boris Johnson à frente do Partido Conservador e do governo.

O processo de eleições internas prolongou-se por oito semanas e lançou um nome favorito: o de Liz Truss, que poderá vir a ser a terceira mulher primeira-ministra. O seu rival é Rishi Sunak, que poderá vir a ser o primeiro chefe de governo não caucasiano.

O anúncio está previsto para as 12h30, seguindo o processo na terça-feira, com Boris Johnson a apresentar a demissão de primeiro-ministro à rainha Isabel II, no castelo de Balmoral, na Escócia. A viagem até ao norte do país, que rompe com a tradição de a audiência se realizar no Palácio de Buckingham, vai tornar a transição mais demorada.

O processo começou a 7 de julho, quando Boris Johnson anunciou a renúncia na sequência da demissão de 60 membros do governo, instigados por uma série de escândalos e dúvidas sobre a integridade do líder.

Dos 11 candidatos interessados e oito que conseguiram os apoios necessários para entrar na corrida, foram escolhidos dois finalistas após cinco rondas de votação entre deputados.

A fase final, realizada por voto postal e aberta apenas aos cerca de 180.000 militantes do partido, encerrou na sexta-feira, após uma campanha pelo país que incluiu 12 comícios-debate entre Truss e Sunak, debates televisivos e outros eventos.

A decisão sobre quem vai dirigir o país de 67 milhões de habitantes recaiu sobre um grupo de menos de 0,3% da população, formado na maioria, segundo um estudo académico, por homens brancos com mais de 50 anos.

À espera de resposta urgente do novo chefe de governo estão questões como o custo crescente das contas de energia, que está a sufocar famílias, escolas, hospitais e empresas, e a inflação, que está a causar agitação social.

Apesar de ter sido terceira nas primeiras rondas, a ministra dos Negócios Estrangeiros tornou-se na candidata da continuidade, reunindo apoios da ala mais à direita e pró-Brexit do partido.

Assumidamente defensora de um mercado livre e impostos baixos, Liz Truss, de 47 anos, é uma política experiente que ocupou uma série de cargos ministeriais ao longo dos últimos 10 anos.

Durante a campanha, Truss conquistou as bases prometendo cortes fiscais e adotando um tom duro contra os sindicatos, o que lhe valeu comparações com Margaret Thatcher e uma vantagem superior a 30 pontos percentuais em algumas sondagens.

Mas, num país de resultados eleitorais inesperados, o antigo ministro das Finanças Rishi Sunak, de 42 anos, ainda pode surpreender e tornar-se no primeiro primeiro-ministro não branco no Reino Unido.

Descendente de indianos, Sunak tem-se esforçado para se distanciar da imagem de tecnocrata rico e de traidor porque foi dos primeiros a abandonar o governo no início de julho, precipitando a queda de Boris Johnson.

Associado à ala social-democrata do partido devido às medidas de apoio a famílias e empresas durante a pandemia, também ele invoca a herança de Thatcher de prudência fiscal, preferindo combater a inflação de dois dígitos antes de cortar impostos.

O Partido Conservador está no poder há 12 anos e está dividido entre várias correntes. Todas as sondagens indicam que perderá para o partido Trabalhista nas próximas eleições parlamentares que terão de realizar-se até Janeiro de 2025, o mais tardar.