Mais de 60% votam contra nova Constituição progressista em referendo no Chile

Os chilenos votaram em massa contra uma nova Constituição no domingom rejeitando aquele que viria a ser um dos documentos fundamentais de um país mais progressivos do mundo.

Em 2020, quase 80% dos chilenos tinham votado a favor da elaboração de uma nova Constituição. Dois anos depois, e com 99,74% dos votos contabilizados, quase 62% rejeitou a proposta apresentada em referendo.

Karol Cariola, porta-voz da campanha pelo "sim", assumiu a derrota no domingo à noite, num discurso na baixa de Santiago do Chile, ressaltando que o mandato para se desenhar uma nova Constituição continua em vigor.

"Estamos empenhados em criar condições para canalizar a vontade popular por um caminho que nos conduza a uma nova Constituição."

O Presidente do Chile, Gabriel Boric, cujo executivo está largamente ligado à proposta apresentada, disse que vai anunciar alterações no Governo, para se avançar com a elaboração de uma nova Constituição.

"Temos de ouvir a voz do povo. Não apenas hoje, mas nos últimos anos intensos que atravessámos", declarou o chefe de Estado. "A fúria está latente e não podemos ignorá-la."

O Presidente também prometeu trabalhar com o Congresso e com os diferentes setores da sociedade para criar um novo texto com base nas lições da rejeição deste domingo.

A campanha contra a Constituição proposta foi promovida pelos partidos de centro-esquerda e de direita, que também já aceitaram entrar nas negociações de um novo documento fundamental.

Quase 13 milhões dos 15 milhões de eleitores chilenos foram às urnas. A proposta rejeitada pela maioria era uma resposta ao que motivou os protestos violentos generalizados que marcaram a nação no final de 2019.

Drasticamente diferente da atual Constituição, amiga dos mercados e que remonta à ditatura de Augusto Pinochet, a proposta chumbada focava-se em direitos sociais, o ambiente, paridade de género e os direitos dos indígenas.