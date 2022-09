Dois mortos e 11 feridos em ataque suicida à embaixada russa no Afeganistão

Pelo menos duas pessoas morreram e 11 ficaram feridas, esta segunda-feira, na sequência de um atentado suicida junto à embaixada russa em Cabul, no Afeganistão.

O homem fez-se explodir perto da entrada do edifício, tendo acabado morto a tiro pelas autoridades.

De acordo com a agência Reuters, que cita o chefe do distrito policial, Mawlawi Sabir, “o bombista suicida foi reconhecido e baleado por guardas (Talibã) da embaixada Russa”.

Segundo o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, dois funcionários da embaixada morreram.

Entre os feridos, segundo a agência de notícias russa RIA Novosti, contam-se um diplomata e um segurança da embaixada, ambos cidadãos russos.

A Rússia é um dos poucos países que manteve uma embaixada na capital afegã após os Talibã terem tomado o poder no ano passado. Embora Moscovo não reconheça oficialmente o novo regime, as duas partes têm encetado negociações com vista à obtenção de um acordo para o fornecimento de combustíveis e outros bens.