Dez mortos e 15 feridos em esfaqueamentos no Canadá

Pelo menos 10 pessoas morreram e 15 ficaram feridas após um esfaqueamento coletivo em duas localidades na província canadiana de Saskatchewan.

Os feridos foram transportados para vários hospitais da região, alguns em estado grave.

A polícia está, neste momento, à procura de dois suspeitos: Damien Sanderson e Myles Sanderson.

As autoridades não avançaram, ainda, quais os eventuais motivos para os ataques.

O Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau reagiu aos esfaqueamentos considerando-os "horríveis e perturbadores".

“Os meus pensamentos estão com as pessoas que perderam um ente querido e com as que ficaram feridas", escreveu o líder canadiano na rede social Twitter.

Trudeau acrescentou que o governo está a acompanhar de perto a situação e apela à população para seguir as orientações das autoridades locais.

[notícia atualizada às 03h50]