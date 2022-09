Avião privado despenhou-se perto da Letónia

Um avião privado Cessna 551 despenhou-se no Báltico, perto da Letónia, este domingo, alegadamente por falta de combustível.

As autoridades falharam vários contactos com o avião e, por isso, ativaram a força aérea. Posteriormente, a aeronave foi acompanhada no espaço aéreo sueco até se esgotar o combustível. A marinha sueca ativou helicópteros de busca e salvamento no domingo.

O avião privado, com matrícula OEFGR, descolou do aeroporto de Jerez de la Frontera, em Espanha, às 12h56 (13h56 em Lisboa) e tinha como destino Colónia, na Alemanha.

De acordo com o site "FlightRadar24", o aparelho mudou várias vezes de direção e desde as 18h37 que estava a perder velocidade e altitude.