Turquia ameaça Grécia com "preço elevado" se continuar a violar espaço aéreo

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou hoje a Grécia dizendo que pagará um "preço elevado" se continuar a violar o espaço aéreo turco e a "assediar" aviões turcos no mar Egeu.



"Grécia, olha para a história. Se continuar, pagará um preço elevado", disse o presidente turco durante uma reunião na região do Mar Negro, citado pela agência de notícias France Presse (AFP).

"Temos uma palavra para a Grécia: não se esqueça de Izmir", acrescentou, referindo-se à cidade do Egeu que os gregos chamam de Smyrna (Ermirna).

A ocupação da Grécia de Esmirna - atribuída por tratado no final da I Guerra Mundial que a Turquia nunca reconheceu - tinha terminado quando os turcos a tomaram de volta em 1922.

"A ocupação das ilhas do Egeu perto da Turquia não é vinculativa para nós. Quando chegar o momento, faremos o que for necessário. Podemos chegar de repente à noite", disse Erdogan, voltando a usar uma frase utilizada com frequência quando falava em lançar uma operação na Síria.

As declarações de Erdogan surgem depois de, no passado domingo, Ancara alegar que aviões turcos numa missão na região tinham sido alvo do sistema de defesa aérea S-300 da Grécia, denunciando uma "ação hostil".



Grécia informa NATO de ameaças "escandalosas"

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia já anunciou que vai informar a NATO sobre as ameaças turcas "escandalosas" dos últimos dias, alegando que "minam a coesão" da Aliança Atlântica num "período especialmente perigoso".