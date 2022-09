NASA volta a adiar lançamento da Artemis

A NASA cancelou este sábado o lançamento da missão Artemis, o primeiro passo para o regresso à Lua.

O segundo adiamento no espaço de uma semana ficou a dever-se a uma fuga de combustível num tanque de hidrogénio.

Na primeira tentativa, realizada na segunda-feira, a descolagem tinha sido cancelada devido a problemas técnicos.

O voo de teste do foguetão SLS, que tem acoplada no topo a nave Orion, irá orbitar a Lua com três manequins a bordo.



O lançamento do SLS, que tem sido sucessivamente adiado ao longo dos anos, marcará o início do programa lunar Artemis, com que os Estados Unidos pretendem regressar à superfície da Lua em 2025, um ano depois do previsto, colocando no solo a primeira astronauta mulher e o primeiro astronauta negro. A última alunagem foi há cerca de 50 anos, em dezembro de 1972.

Em 2024, a NASA quer levar astronautas novamente para a órbita lunar.

O SLS, de 98 metros de altura, é o foguetão mais potente da NASA desde o Saturno V, que levou astronautas à Lua, entre 1969 e 1972, no âmbito do programa Apollo. Apenas astronautas norte-americanos, 12 ao todo, estiveram na Lua.

Tal como o Saturno V, o SLS não é reutilizável, pelo que terão de ser construídas novas unidades para novas missões.