Investigado acidente com avião da TAP que fez dois mortos na Guiné-Conacri

A Autoridade Guineense de Aviação Civil está a investigar o acidente ocorrido na sexta-feira à noite entre um avião da TAP e uma motorizada na pista do aeroporto da Guiné-Conacri, que vitimou os dois ocupantes da viatura.

"Uma investigação conduzida pela Autoridade de Aviação Civil da Guiné (AGAC), com o apoio do Departamento de Segurança e Proteção (SOGEAC), está em curso para averiguar as causas e as responsabilidades das partes envolvidas", lê-se uma nota do Aeroporto Internacional Ahmed Sékou Touré, no Twitter.

Segundo esta mensagem, o acidente ocorreu pelas 23h40 (hora local) de sexta-feira, quando "o voo TP1492 da companhia TAP Portugal, com origem em Lisboa, atingiu dois indivíduos que circulavam numa motorizada na pista de aterragem".

"O condutor identificado era um agente de segurança, funcionário de uma empresa encarregada de proteger as instalações do aeroporto", precisa o texto, expressando "sinceras condolências às famílias enlutadas".