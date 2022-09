À segunda é de vez? NASA tenta lançar novo foguetão lunar

A agência espacial norte-americana (NASA) vai tentar lançar hoje pela segunda vez o novo foguetão lunar SLS, depois de na segunda-feira a descolagem ter sido cancelada devido a problemas técnicos.

O lançamento será feito da base da NASA em Cabo Canaveral, na Florida, com uma "janela de oportunidade" de duas horas que se abre às 19h17 em Lisboa.

O voo de teste do SLS, que tem acoplada no topo a nave Orion, que irá orbitar a Lua com três manequins a bordo, foi adiado devido a uma fuga de combustível, a uma falha numa válvula e ao insuficiente arrefecimento de um dos quatro motores principais.

Na terça-feira, a equipa técnica reuniu-se para analisar os dados e decidiu fazer a segunda tentativa de lançamento hoje, afastando a possibilidade de sexta-feira, que estava prevista no calendário anterior (que inclui uma terceira data de descolagem, 05 de setembro).

A concretizar-se, o lançamento do SLS, sucessivamente adiado ao longo dos anos, marca o início do programa lunar Artemis, com que os Estados Unidos pretendem regressar à superfície da Lua em 2025, um ano depois do previsto, colocando no solo a primeira astronauta mulher e o primeiro astronauta negro. A última alunagem foi há cerca de 50 anos, em dezembro de 1972.

Em 2024, a NASA quer levar astronautas novamente para a órbita lunar.