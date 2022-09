Presidente argentino reúne Governo perante "agitação social" depois de atentado à sua vice

O Presidente da Argentina, Alberto Fernández, liderou hoje uma reunião do Governo para analisar "o estado de agitação social" após a tentativa de assassínio da vice-presidente, Cristina Fernández, e exortou todos os cidadãos a mobilizarem-se.

O Governo juntar-se-á à concentração convocada para a praça de Maio, em Buenos Aires, e "convida todos os argentinos e argentinas a expressarem-se com bandeiras (...) em defesa da democracia e em solidariedade com a vice-presidente", indicou, num comunicado hoje divulgado.

Em resposta à convocatória, milhares de pessoas concentraram-se hoje à tarde na emblemática praça de Maio para condenar a tentativa de homicídio sofrida na quinta-feira pela vice-chefe de Estado da Argentina.

Cristina Fernández de Kirchner (atual vice-presidente do país desde 2019, Presidente da República entre 2007 e 2015 e primeira-dama entre 2003 e 2007, quando o chefe de Estado era o marido, Néstor Kirchner) indicou tencionar também reunir-se com representantes de diversos setores da sociedade civil, procurando "um amplo consenso contra os discursos do ódio e da violência".