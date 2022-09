Mulher recebe 10 milhões de dólares de empresa de criptomoedas por lapso

A plataforma de negociação de criptomoedas Crypto.com transferiu, acidentalmente, 10,5 milhões de dólares para uma cliente australiana, Thevamanogari Manivel, ao processar um reembolso de 100 dólares, e não reparou no erro durante sete meses, avança o jornal britânico The Guardian,



Por lapso, no campo do valor do pagamento foi introduzido o número da conta de Manivel.

Quando se apercebeu do lapso, a empresa iniciou uma ação judicial e, em fevereiro, foi dada a ordem de congelamento da conta da mulher, contudo, a maior parte do dinheiro tinha sido transferido para outras contas.

De acordo com a publicação, cerca de 1,35 milhões de dólares do montante já tinham sido também utilizados para comprar uma mansão em Craigieburn, no norte de Melbourne, em fevereiro, propriedade que foi posteriormente transferida para o nome da irmã de Manivel, Thilagavathy Gangadory, que vive na Malásia.

As diversas tentativas de entregar as ordens de congelamento não foram bem-sucedidas e os solicitadores de Manivel informaram a Crypto.com de que Gangadory estaria "à procura de aconselhamento jurídico".

Entretanto, foi dada a ordem para “forçar” Gangadory a vender a propriedade o mais rapidamente possível e entregar os fundos da venda à empresa de criptomoedas.

A Crypto.com recusou-se a comentar o caso, uma vez que ainda está a decorrer o processo judicial.