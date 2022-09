Joe Biden diz que apoiantes de Trump são “ameaça à democracia”

O Presidente dos EUA, Joe Biden, acusou os apoiantes republicanos que fazem a agenda de Donald Trump e defendem o slogan Make America Great Again (Tornar a América Grande Novamente) de serem“uma ameaça à democracia.

Durante um discurso ao país, em horário nobre nas televisões, Joe Biden disse que “os republicanos não acreditam no Estado de direito, não reconhecem a vontade do povo, recusam-se a aceitar o resultado de eleições livres e minam a democracia levando a um retrocesso da América que não permite a liberdade de escolha”.

O Presidente norte-americano falava às portas do Independence Hall, em Filadélfia, onde a Declaração de Independência dos EUA foi assinada.

Durante o seu discurso, acusou Donal Trump e os seus apoiantes de representarem o “extremismo”.

Joe Biden acrescentou: “nem todos os republicanos, nem mesmo a maioria dos republicanos é assim. Nem todos encaram esta ideologia extrema. Mas, não há margem para dúvida, o Partido Republicano de hoje em dia é dominado e intimidado por Donald Trump e pelos seus apoiantes. Isso é uma ameaça para o nosso país”, rematou.

O Presidente norte-americano disse que é altura de construir uma América mais “próspera, livre e justa”, sublinhando também que “a integridade das eleições não pode ser afetada”.

As declarações de Joe Biden surgem em campanha para as eleições intercalares de novembro, que vão decidir o controlo das duas câmaras do Congresso norte-americano.