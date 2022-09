Grécia exibe estátua com 2.700 anos "quase intacta"

Uma estátua rara quase intacta, com 2.700 anos, vai ser exibida durante o fim de semana na ilha de Santorini, na Grécia, informou o ministério da cultura grego esta sexta-feira.

Segundo o ministério grego, “Kora de Thera” é uma estátua de uma mulher de cabelo comprido, datada do século VII a.C., que se acredita tratar de um monumento funerário, localizado no cemitério da antiga cidade de Thera. A estátua foi descoberta em novembro de 2000.

Com quase 2,5 metros, a estátua é feita de mármore da ilha vizinha de Naxos, “quase intacta” falta à estátua apenas a ponta do nariz e um cotovelo.

"É uma das poucas estátuas de pedra helénicas que sobreviveram no início do século XX", disse o ministério. No mesmo cemitério, já tinham sido Outras encontradas estátuas semelhantes no passado, mas encontravam-se todas em piores condições. Agora, a estátua vai ser exibida numa exposição temporária inaugurada este domingo no museu de Santorini.

Thera é o nome dado a uma antiga ilha vulcânica, no mar Egeu, agora conhecida como Santorini. A ilha encontra-se no chamado arco Helénico, numa zona que regista muita atividade sísmica e foi afetada por uma enorme erupção vulcânica, datada pelos investigadores entre os anos 1600 e 1623 a.C.



Nessa altura, a atividade sísmica desencadeou um terramoto que destruiu várias casas da ilha, antecipando a entrada em erupção do vulcão, naquela que terá sido uma das maiores catástrofes vulcânicas de que há conhecimento.