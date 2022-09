EUA anunciam pacote de armas para Taiwan no valor de 1,1 mil milhões de dólares

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira um pacote de armas no valor de 1,1 mil milhões para Taiwan, numa nova tentativa de impulsionar a defesa da ilha, numa altura de crescente tensão com a China.

O novo pacote inclui 665 milhões para um sistema de radar de alerta remoto para ajudar Taiwan a seguir os mísseis que se aproximam, segundo o Departamento de Estado.

Este anúncio ocorre três semanas depois de a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, ter feito uma visita fugaz a Taipei no início do mês de agosto, apesar dos avisos de Pequim, desencadeando uma crise no estreito e provocando manobras militares ao redor da ilha.

Taiwan é uma das principais fontes de atrito entre a China e os Estados Unidos, principalmente porque Washington é o principal fornecedor de armas de Taiwan e seria o seu maio aliado militar no caso de uma possível guerra com a China.

A China, por sua vez, reivindica soberania sobre a ilha e considera Taiwan uma província rebelde desde que os nacionalistas do Kuomintang se retiraram para lá em 1949, depois de perder a guerra civil contra os comunistas.