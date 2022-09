Autoridades no Mississipi pedem a residentes que tomem banho de boca fechada

Nas cheias que afetaram o estado norte-americano do Mississipi nos últimos meses, um centro de tratamento de águas ficou danificado, deixando os 180 mil residentes da cidade de Jackson sem água potável para beber.

"A água está suja, sai suja", relata à BBC James Clipper, abrindo a torneira para o provar. "É frustrante, toda a gente está frustrada."



Os locais garantem que o problema da falta de acesso a boa água para consumo não é de agora. E em resultado das cheias, o problema piorou.

"Infelizmente, isto está a tornar-se o nosso novo normal", lamenta Aaron Banks, do conselho municipal de Jackson. "Desde as tempestades de inverno do ano passado, que começaram em fevereiro, não houve um único mês que passasse sem recebermos ou um aviso oficial para ferver a água ou sobre a falta de pressão."