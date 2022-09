Zaporíjia. Peritos da AIEA com dificuldades em chegar à central nuclear devido a bombardeamentos

A equipa da Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA) terá sido forçada a parar a viagem à central nuclear de Zaporíjia, devido aos intensos bombardeamentos levados a cabo pelas forças russas sobre a rota pré-acordada.

A notícia foi avançada pela imprensa ucraniana e também pelo autarca de Enerhodar, Dmytro Orlov, no Telegram.



“A Ucrânia mantém os esforços para organizar o acesso seguro da missão internacional da IAEA [Agência Internacional de Energia Atómica] à ZNPP [central nuclear de Zaporizhzhia]”, cita a Sky News. A informação, porém, ainda não foi verificada de forma independente.



Durante a madrugada, os confrontos junto à central intensificaram-se e, de acordo com a empresa de energia ucraniana Energoatom, uma das unidades teve de ser encerrada por questões de segurança.

Dmytro Orlov também informou que a unidade de energia tinha sido encerrada, dizendo que a "proteção de emergência" foi ativada pouco antes das cinco da manhã (hora local), devido ao bombardeamento russo.



O Ministério da Defesa russo publicou também mais informação do que afirma ser uma tentativa das forças ucranianas de "sabotar" ou reconquistar a central nuclear, ocupada pelas forças russas desde março. Segundo o ministério, estas forças "foram bloqueadas por unidades da guarda russa, que estavam a guardar a central nuclear, e unidades das forças armadas russas", acrescentado ainda que "atualmente, está em curso a destruição do grupo de sabotagem das forças armadas da Ucrânia com o envolvimento de helicópteros do exército".



Os peritos nucleares da ONU partiram de Zaporíjia na quinta-feira para visitar a central nuclear ocupada pela Rússia, no sul da Ucrânia, para avaliar eventuais danos.

As condições na central nuclear, a maior da Europa, têm vindo a ser reveladas há semanas, com Moscovo e Kiev a serem responsabilizados por bombardeamentos nas proximidades e aumentando receios de um desastre de radiação.

À agência Reuters, Raphael Grossi, diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA) e responsável da missão, justificou o risco de fazer a viagem: "Tendo chegado até aqui, não vamos parar".

Grossi disse ainda estar ciente do "aumento da atividade militar na área", mas que ia avançar com o seu plano de visitar as instalações e encontrar-se com o pessoal.

"É uma missão que procura evitar um acidente nuclear", afirmou na quarta-feira.

A missão internacional às instalações foi acordada após a visita do Secretário-Geral da ONU António Guterres à Ucrânia para conversações. As autoridades têm-se preocupado cada vez mais com a segurança do local, que tem sido sujeito a repetidos bombardeamentos nas últimas semanas.