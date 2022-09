Putin deixa rosas vermelhas a Gorbachev mas invoca agenda para não ir ao funeral

Peskov confirmou que o líder do Kremlin compareceu no velório, tendo colocado rosas vermelhas ao lado da urna de Gorbachev.

O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, referiu que o horário de trabalho de Putin não lhe permite participar nas cerimónias fúnebres do último Presidente da URSS, marcado para o próximo sábado.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não vai estar presente no funeral Mikhail Gorbachev, o informou esta quinta-feira o Kremlin.

Em 2005, o atual Presidente russo disse que o desmembramento da URSS foi "a maior catástrofe geopolítica do século XX".

O Presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, estão entre os excluídos.

Putin não será o único notável ausente do funeral. Muitos dos líderes estrangeiros que poderiam estar presentes estão atualmente impedidos de entrar em solo russo, em retaliação às sanções ocidentais impostas por causa da invasão russa da Ucrânia.

"Infelizmente, o horário de trabalho do Presidente não permitirá que ele faça isso a 3 de setembro, então ele decidiu fazê-lo hoje", disse Peskov aos jornalistas.

No entanto, no telegrama de condolências enviado à família de Gorbatchev, Vladimir Putin descreveu o último líder soviético como "um estadista que teve um enorme impacto no curso da história mundial".



No próximo sábado, o funeral de Gorbatchev será aberto ao público, no Salão das Colunas da Casa dos Sindicatos, em Moscovo.

O corpo do último Presidente da URSS será, depois, sepultado no cemitério Novodevichy, ao lado da sua mulher, Raisa, que morreu em 1999.