BE pede ao Governo defesa da autodeterminação no Saara Ocidental como fez na Ucrânia

O BE pede coerência ao Governo português na adoção de "atitudes que favoreçam a autodeterminação do povo do Saara Ocidental", tal como fez quanto a Timor ou à Ucrânia, apelando a uma posição forte nesta defesa no contexto europeu.

Uma delegação do BE, constituída pela coordenadora do partido, Catarina Martins, pelo fundador Luís Fazenda e pelo ex-deputado e dirigente José Manuel Pureza, reuniu-se esta semana com o novo representante da Frente Polisário em Portugal, Omar Mih.

Em declarações à agência Lusa a propósito deste encontro pedido pela Frente Polisário, José Manuel Pureza começou por expressar a solidariedade do partido com o povo do Saara Ocidental, especialmente numa altura em que "há alterações nas tomadas de posição" de Espanha, que manifestou "uma posição de convergência com as teses de Marrocos sobre o Saara Ocidental".

"É particularmente importante que a solidariedade internacional se possa exprimir e que se faça junto dos governos dos nossos países, neste caso do Governo de Lisboa, toda a pressão para que o nosso Governo seja coerente, no caso do Saara Ocidental, com aquilo que é o seu discurso, que é positivo a favor da autodeterminação dos povos", apelou.

Na opinião do dirigente bloquista, o Governo português tem "expressado a sua posição muito forte em matéria de defesa da autodeterminação do povo da Ucrânia", uma postura com a qual o BE concorda e apoia.