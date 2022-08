Morte de Gorbachev. Putin manifesta "tristeza", Von der Leyen lembra "líder respeitado"

No Twitter, a presidente da Comissão Europeia recordou um "líder confiável e respeitado" que desempenhou um importante papel na queda da cortina de ferro e na reunificação da Europa.

A reação contrasta com a de vários líderes ocidentais, que a uma só voz têm recordado um "incansável defensor da paz", nas palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres .

Numa curta mensagem, divulgada pelo porta-voz do Kremlin, Putin manifestou "profunda tristeza" e fez saber que enviará um telegrama de condolências à família.

"Mikhail Gorbachev foi um líder confiável e respeitado. Desempenhou um papel crucial para pôr fim à Guerra Fria e e fazer cair a cortina de ferro, que abriu caminho a uma Europa livre. Este legado nunca será esquecido", escreveu Ursula Von Der Leyen.

Já o Presidente de França, Emmanuel Macron, prestou homenagem ao ex-líder da URSS, elogiando o "homem de paz" que mudou o rumo da História.

"As minhas condolências pela morte de Mikhail Gorbachev, um homem de paz cujas escolhas abriram caminho à liberdade dos russos", escreveu Macron no Twitter. "O seu compromisso com a paz na Europa mudou a nossa história comum."