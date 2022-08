Gorbachev "soube abrir a Rússia ao diálogo e ao compromisso", diz Marcelo

Também o Governo português já se pronunciou sobre a morte do antigo líder da União Soviética Mikhail Gorbachev, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) a considerar que representa a perda de uma das grandes personalidades do século XX, que contribuiu para uma Europa livre.

Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa evoca o antigo chefe de Estado como um homem que "soube abrir a Rússia ao concerto das Nações, ao diálogo e ao compromisso, terminando com o isolamento da União Soviética e permitindo a libertação de numerosas nações que a constituíram".

O antigo líder da União Soviética Mikhail morreu na terça-feira aos 91 anos, adiantaram as agências de notícias russas Tass, RIA Novosti e Interfax, que citaram o Hospital Clínico Central.

O antigo secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), entre 1985 e 1991, desencadeou uma série de mudanças que resultaram no colapso do Estado soviético autoritário, na libertação das nações do Leste Europeu do domínio russo e no fim de décadas de confronto nuclear Leste-Oeste.

A Tass informou que o ex-chefe de Estado vai ser enterrado no cemitério Novodevichy, em Moscovo, ao lado da sua mulher.

Já segundo a Interfax, o último líder da União Soviética não terá direito a funeral de Estado no seu país-natal.