Funeral de Gorbachev realiza-se no sábado em Moscovo

O funeral do último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, que morreu na terça-feira aos 91 anos, irá realizar-se no sábado, 3 de setembro, em Moscovo, indicaram as agências noticiosas, citando a filha e a fundação do político.

"O funeral terá lugar no sábado no cemitério Novodevichy [na capital russa] e o velório será realizado no Salão das Colunas da Casa dos Sindicatos", um local reservado a personalidades proeminentes da sociedade russa, indicou a filha de Mikhail Gorbachev, Irina Virganskaya, citada pela agência russa Interfax. O corpo do político estará em câmara ardente durante algumas horas, das 10h00 às 14h00 locais (das 07h00 às 11h00 hora de Lisboa), e o público terá acesso ao local, segundo precisou um porta-voz da Fundação Gorbachev, citado pela agência espanhola EFE. "A decisão foi da família", referiu o mesmo porta-voz. Mikhail Gorbachev será sepultado ao lado da mulher Raísa, que morreu em 1999. Apesar de aclamado pela generalidade da comunidade internacional, Gorbachev continua a ser até à data uma figura controversa na Rússia, onde muitos ainda o culpam pelo colapso da União Soviética. As cerimónias fúnebres de figuras proeminentes da história russa, incluindo Vladimir Illich Ulyanov, mais tarde conhecido como Lenine, foram realizadas no Salão das Colunas da Casa dos Sindicatos em Moscovo. O último político cujo velório foi realizado nesta sala foi o líder do Partido Liberal-Democrático da Rússia (extrema-direita), Vladimir Zhirinovsky, que morreu em abril passado.