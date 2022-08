Diana morreu há 25 anos. Paris e Londres voltam a homenagear a “Princesa do Povo”

Flores e fotografias de Diana adornadas com folha dourada cobriram a Chama da Liberdade, uma réplica da tocha da Estátua da Liberdade na ponta norte da ponte de L’Alma, que se tornou o memorial não-oficial da princesa britânica na capital francesa.

Enlutados marcaram esta quarta-feira o 25.º aniversário da morte da Princesa Diana, em Paris, depositando flores e deixando mensagens na ponte à entrada do túnel onde a princesa de Gales morreu num acidente de carro, a 31 de agosto de 1997.

Milhões em todo o mundo choraram a morte da “Princesa do Povo”, como o então primeiro-ministro britânico, Tony Blair, descreveu Diana em 1997.

Diana tinha apenas 36 anos quando a limusine em que viajava com o namorado, Dodi al-Fayed, se despistou no túnel sob essa ponte, enquanto tentava escapar aos "paparazzi" que os seguiam em motos.

Quando morreu, Diana era uma das mulheres mais reconhecidas e fotografadas do mundo, reconhecida tanto pelo seu famigerado casamento com o Príncipe Carlos como pela sua dedicação a causas humanitárias, desde obras de caridade de apoio a crianças a campanhas contra minas antipessoal em Angola e noutros países de África, passando pelo apoio público e sem discriminação a homens e mulheres afetados pela epidemia do VIH/Sida.

Mãe dos príncipes William e Harry, a sua morte mergulhou a monarquia britânica numa profunda crise, no seguimento da desintegração do seu casamento com o príncipe herdeiro e da especulação sobre adultério, a par da angústia que sempre sentiu enquanto elemento da realeza.