Portugal solidário com o Paquistão face a "trágicos impactos" das inundações

Portugal expressou esta terça-feira a sua solidariedade para com o Paquistão após as graves inundações que afetaram aquele país e que estão a ter "trágicos impactos", com o registo de mais de 1.100 mortos.

"Portugal solidariza-se com o Paquistão pelos trágicos impactos causados pelas inundações", lê-se numa mensagem publicada, em português e em inglês, na conta do Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social Twitter.

"Entristece-nos profundamente o impacto devastador e trágico das cheias no Paquistão. Portugal solidariza-se com o povo paquistanês. Os nossos pensamentos vão para as vítimas e as suas famílias", refere ainda a mensagem.

A época das monções é habitualmente a mais chuvosa no Paquistão, mas o país está a registar este ano níveis de precipitação que quase triplicam os valores médios sazonais.

Os serviços de emergência paquistaneses elevaram para mais de 1.100 o número provisório de vítimas mortais após a estação chuvosa que assola o país há semanas e que levou o Governo a declarar a situação de calamidade em mais de 50 distritos.

O balanço provisório do Governo em relação às inundações também dá conta de mais de 1.600 feridos, mais de um milhão de casas totalmente ou parcialmente destruídas, 700.000 cabeças de gado perdidas e cerca de 800 mil hectares de terras de cultivo alagadas.

Em termos totais, mais de 33 milhões de pessoas já foram afetadas pelas inundações que submergiram um terço do país.

O Governo paquistanês estimou os danos causados pelas inundações em 10 mil milhões de dólares (cerca de 9,98 mil milhões de euros) e pediu, juntamente com a ONU, uma ajuda de emergência de 160 milhões de dólares (cerca 159,6 milhões de euros) para ajudar as vítimas no imediato.

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, irá deslocar-se na próxima semana ao Paquistão, numa viagem para expressar a sua solidariedade aos milhões de paquistaneses que foram afetados pelas graves inundações registadas naquele país, segundo anunciaram hoje fontes oficiais.

As monções deste ano são apenas comparáveis às devastadoras inundações de 2010, as mais mortíferas da história do Paquistão, que provocaram na altura mais de 2 mil mortos.