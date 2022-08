Um ano após retirada dos EUA do Afeganistão, "é difícil imaginar regresso à normalidade com os talibãs"

As tropas norte-americanas concluíram a retirada do Afeganistão a 30 de agosto de 2021, deixando o país definitivamente nas mãos dos talibãs.

“O Afeganistão tem uma grande necessidade de pessoas que possam governar com consciência e para o benefício de todos os cidadãos , respeitando os direitos humanos e evitando a corrupção”, disse Richard em entrevista à Lusa, salientando que se torna difícil de conceber uma “vida normal” no país.

Um ano depois da retirada das forças norte-americanas, “é difícil de imaginar” qualquer regresso à normalidade no Afeganistão sob domínio dos talibãs, que “não sabem governar”, disse à Lusa a organização Freedom House.

De acordo com Anne Richard, quando as forças norte-americanas e da coligação fizeram planos para se retirar e os talibãs entraram em Cabul, assumindo o controlo do Governo, muitos afegãos “imediatamente tentaram fugir do país ou esconder-se”, por vezes de forma desesperada, o que ficou registado nas imagens do aeroporto de Cabul repleto.

No seu relatório anual ‘Liberdade no Mundo’, a Freedom House classifica o Afeganistão como um país “Não Livre” e, entre 2020 e 2021, foram registadas “perdas terríveis” de liberdade no Afeganistão, que sofreu uma queda de 17 pontos, apenas superada pela de Myanmar.

Os afegãos viram as suas liberdades mais básicas restringidas sob o regime talibã. Através de uma série de editais, mulheres e meninas estão a perder os seus direitos fundamentais educacionais, pessoais e sociais e são desencorajadas a trabalhar fora de casa.

"Pessoalmentem é difícil para mim não lamentar por todas as meninas que deixaram de poder frequentar a escola depois dos 11 anos. Isso prejudica-as imediatamente – elas perderam instantaneamente o contacto com amigos e professores, perderam o estímulo intelectual e as alegrias de aprender, e receberam uma mensagem de que não precisam da educação que os meninos recebem e existem apenas para casar e ter filhos. É também um grande revés que, se não for corrigido, pode ter repercussões durante anos nos seus futuros."

A situação no país é precária e “quem não segue as duras regras dos talibãs pode ver-se em sérios apuros”, salienta Anne Richard.



Além de mulheres e meninas, “as minorias religiosas enfrentam violência e perseguição, membros da comunidade LGBT+ [sigla para lésbica, gay, bissexual e transgénero] correm grandes riscos e aqueles com vínculos com o antigo Governo também são frequentemente alvos dos talibãs”, disse a líder de coordenação afegã da Freedom House.

“Um outro grupo com o qual a Freedom House está profundamente preocupada são os ativistas de direitos humanos, que durante anos procuraram construir uma sociedade mais livre e democrática, e agora estão, em muitos casos, escondidos. Muitos sofreram ataques físicos e ameaças”, lamentou Anne Richard.

Países muçulmanos devem pressionar por moderação

Face à situação atual, a Freedom House está a apelar a líderes e clérigos de países muçulmanos para que "influenciem" os talibãs a abandonar – ou pelo menos a moderar – a "sua dura e errónea interpretação da lei islâmica" no Afeganistão.

"A lista do que pode ser feito não é longa e inclui que líderes mundiais, diplomatas e enviados especiais se reúnam com os talibãs e exijam mudanças políticas, ou que funcionários das Nações Undas (ONU) e organizações não-governamentais (ONG) internacionais e seus funcionários locais no país procurem manter a fluidez de ajuda humanitária", disse.

Já os Governos "podem oferecer refúgio aos afegãos que fogem do seu país de origem e os voluntários podem ajudar a acolher os refugiados afegãos que tentam recomeçar as suas vidas", advogou a líder de coordenação afegã da Freedom House, uma organização de defesa da democracia que está sediada em Washington.